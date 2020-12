Mancini: "Spero di avere Zaniolo già a marzo, altrimenti ci sarà certamente per l'Europeo"

A seguito dei sorteggi per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022, anche il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini ha espresso i suoi commenti a caldo. L'ex tecnico di Inter e Manchester City ha toccato anche l'argomento relativo al recupero di Nicolò Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni:

"Spero di avere Zaniolo già per le qualificazioni, a marzo saranno passati 6 mesi e ci può stare come tempo di recupero. E’ un ragazzo forte, è chiaro che non deve rischiare nulla: se deve perdere un mese, meglio perderlo adesso per poi rientrare con continuità. Spero di averlo a marzo, se non dovesse essere così lo avremo certamente per l’Europeo".