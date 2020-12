Juventus-Torino: il Var annulla un gol a Cuadrado, ma è lo stesso convalidato contro la Roma di Garcia nel 2014

Nel pomeriggio è andato in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino. La gara è terminata 2-1 per i bianconeri, che grazie alle reti di McKennie e Bonucci hanno portato a casa i tre punti. Prima della rete del giocatore statunitense però è stato annullato un gol a Cuadrado, a causa della posizione irregolare di Bonucci. L'azione però ricorda molto la stessa con la quale la Juventus si impose per 3-2 nella partita disputata allo Stadium nel 2014 contro la Roma di Garcia. In quell'occasione l'arbitro Rocchi aveva convalidato la rete nonostante la posizione di fuorigioco di Vidal. Nel derby di questo pomeriggio Orsato ha inizialmente convalidato il gol, salvo poi annullarlo in seguito all'intervento del Var.