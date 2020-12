Instagram, Pedro esulta per la vittoria: "Terzo posto! Grandi ragazzi!" (FOTO)

La Roma conquista i tre punti 3-2 contro il Cagliari e sale in solitaria al terzo posto in classifica. Per festeggiare i tre punti conquistati Pedro, numero 11 giallorosso, esulta attraverso il proprio profilo Instagram in cui ha postato una fotografia con la frase: "Terzo posto! Grandi ragazzi! Buon Natale a tutti. Avanti così!".