Igor Zaniolo: "Nicolò dovrebbe rientrare ad aprile"

CALCIOSPEZIA.IT - Igor Zaniolo, padre di Nicolò, ha rilasciato nella giornata di oggi alcune dichiarazioni al portale sportivo, in cui tra le altre cose ha parlato della doppia sfida che la Roma dovrà affrontare contro lo Spezia, sia in campionato che in Coppa Italia, e anche del rientro di Nicolò Zaniolo, che potrebbe avvenire stando alle sua parole per aprile. Queste le sue dichiarazioni.

Facciamo un rapido salto in avanti, a Gennaio si gioca per due volte nella stessa settimana Roma-Spezia.

Sarà una partita piacevole da seguire perché entrambe le squadre mi danno belle sensazioni. Sono due formazioni che per un motivo o per l’altro sento mie. Penso che sia bello che si possano incontrare in Coppa Italia e in campionato.

E Nicolò come sta e quando rientra?

Dovrebbe rientrare ad aprile, giusto in tempo per tornare a calcare l’erba del campo che fu il mio, il mitico Picco.

