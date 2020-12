Gerson accusa Ramírez di aver pronunciato un insulto razzista. La Roma si schiera con il brasiliano: "Forza Gerson"

Partita ad alta tensione quella di ieri sera tra Flamengo e Bahia, terminata 4-3 con a referto anche due espulsioni e molte proteste. In particolare a far discutere sarebbe l'episodio che ha coinvolto l'ex giocatore della Roma Gerson, che al termine della partita ai microfoni dei cronisti ammette: "Voglio dire una cosa: ho giocato tante partite da professionista e non ho mai detto niente perché non ho mai sofferto di pregiudizi, ma quando abbiamo subito uno dei gol, Ramírez ha litigato con Bruno Henrique e sono andato a parlare con lui e lui mi ha detto:" Taci, n****" . Deve imparare a rispettare le persone". Un gesto che ha fatto scendere in campo anche la Roma, che attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter si schiera al fianco del suo ex calciatore scrivendo: "Ci piace vederti così: sorridente. Forza, Gerson. Uno di noi, per sempre".

A gente gosta de te ver assim: sorrindo. Forza, Gerson. Uno di noi, per sempre. ?#ASRomapic.twitter.com/gWGGdpP1ab — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) December 21, 2020

(as.com)

