FOTO - Striscione del Gruppo 'ROMA: «Buone festività a chi soffre in ospedale e a chi è privo di libertà»

In corso allo stadio Olimpico l'ultima gara del 2020 della Roma, impegnata contro il Cagliari. Nel frattempo il gruppo 'Roma' ha dedicato un pensiero a chi in queste settimane sta soffrendo per via dell'epidemia di Coronavirus. «Buone festività a chi soffre in ospedale e a chi è privo di libertà», recita lo striscione esposto in via Piccolomini, nei pressi del Vaticano.