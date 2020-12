FOTO - Striscione all'esterno dell'Olimpico: "Diritti e dignità per ogni detenuto"

A poche ore da Roma-Cagliari, in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, all'esterno dell'impianto di gioco della società giallorossa, è stato esposto uno striscione da parte di alcuni tifosi. Questo il testo: "Per Natale, oltre a scrivere lo striscione di conforto e aiuto, chiediamo diritti e dignità per ogni detenuto!". Firmato "Gli amici fidati".