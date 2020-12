FOTO - Maglia autografata dalla Roma Femminile per la piccola Olivia: "Per poter sognare di indossarla in Serie A"

Bel gesto della Roma Femminile di Betty Bavagnoli che ha inviato una maglia autografata dalle giocatrici giallorosse alla piccola Olivia, il cui caso qualche settimana fa ha fatto discutere. Il club in una nota ha raccontato la storia e i sogni di Olivia:

"La Squadra Femminile della Roma ha deciso di omaggiare la piccola Olivia con una maglia autografata da tutta le calciatrici giallorosse. Il suo caso ha fatto il giro d'Italia. Olivia, 7 anni, chiedeva solo di poter giocare a pallone in una squadra della Capitale. Permesso negato, inizialmente. Poi, la società alla quale Olivia si era rivolta ci ha ripensato. E ora anche le bambine potranno iscriversi. Per lei si era mobilitato il movimento del calcio femminile. Era stata persino invitata dalle Azzurre a Coverciano. Nemmeno la Roma è rimasta indifferente alla vicenda, da qui la decisione di inviarle una maglia, per poter sognare di indossarla un giorno in Serie A".

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE