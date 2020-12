Fiorentina, Pradè: "Per Vlahovic abbiamo rifiutato un'offerta importante della Roma"

RTV38 - Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista ai microfoni della televisione locale interregionale toscana in cui, tra le altre cose, ha parlato anche del mercato appena concluso. Il ds viola ha parlato del forte interesse della Roma per Vlahovic, per il quale i giallorossi hanno effettuato un'importante offerta che è stata rifiutata dal club di Commisso. Queste le sue parole.

“Con i se e con i ma, con il senno di poi vengo a dirti che mi sarebbe piaciuto anche a me avere Dzeko, Belotti, Milik, Lukaku o chi per loro. Ma la decisione è stata presa con Iachini e tutta la società. Andare a prendere per prendere quando hai tre giovani che l’anno precedente hanno fatto le ossa e che possono esplodere in qualsiasi momento… I numeri sono impietosi, ma bisogna avere il coraggio di non mollare niente e proseguire sulle nostre idee. Abbiamo solo 2 gol dall’attacco, sono pochissimi. Riguardo Vlahovic? Anche qui, la Roma ed un club inglese hanno fatto offerte importanti, ma l’abbiamo rifiutate. Poi è ovvio che tutti noi pensiamo a migliorare la squadra”.