Figc, la Lega Serie A sostiene Gravina per le elezioni alla presidenza

In vista delle prossime elezioni della Federcalcio, la Lega Serie A converge sul presidente uscente Gabriele Gravina. Lo ha deciso oggi l'assemblea dei club. "La Lega di Serie A, preso atto delle singole designazioni consegnate direttamente all'attuale presidente della Figc, si è espressa a favore della sua candidatura, manifestando grande apprezzamento per il lavoro svolto fino ad ora", ha dichiarato in una nota il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Le elezioni federali sono in programma a Roma il 22 febbraio.