FIGC, al via il corso per allenatori Uefa A. Presente De Rossi (FOTO)

È cominciato oggi, in via telematica, il corso allenatori che permette di ottenere la qualifica UEFA A. Tanti gli allievi ammessi al corso, tra cui gli ex romanisti Daniele De Rossi, Federico Balzaretti, David Pizarro e Gianluca Curci. Oltre a campioni del calibro di Christian Vieri e Alessandro Del Piero, ci sono anche Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Ignazio Abate, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, Stefano Torrisi.