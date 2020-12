Un inizio difficile per Diego Perotti al Fenerbahce. L'ex giallorosso è fermo dallo scorso 29 novembre per un problema al ginocchio, ma guarda già al futuro: "Ma tornerò più forte di prima. Guardare la partita della tua squadra dagli spalti o in televisione è un grande dolore. Vuoi essere in campo, io continuerò a fare del mio meglio per il Fenerbahce quando sarò pronto”.

(Aspor)