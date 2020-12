ESports: lunedì 7 dicembre il primo derby tra Roma e Lazio

Prima volta contro, almeno per quanto riguarda gli eSports: in occasione del torneo “Dacia Arena eFootball PES”, il prossimo 7 dicembre, andrà in scena il primo match tra Roma e Lazio. I due club della Capitale hanno infatti deciso di prender parte alla competizione organizzata dall'Udinese eSports in collaborazione con eSportsItalia.com e Wlt Gaming.

Alla competizione prenderanno parte anche Hellas Verona, Bologna, Parma, Sampdoria e Fiorentina.

Sarà Emiliano 'S-Venom' Spinelli ad assumere il comando della squadra giallorossa. Dovrà vedersela con Giuseppe 'RaissForever_10' Frigerio.

“Sarà sicuramente una sfida sentita per il pubblico – racconta a eSportsItalia.com 'S-Venom' – e molto difficile dal punto di vista tattico, punto di forza del mio avversario. Sto studiando delle soluzioni per stanarlo difensivamente. Non svelerò troppo sulla formazione, ma posso dire che il mio giocatore cardine sarà Borja Mayoral”.

“Per me il derby è una partita diversa dalle altre – spiega invece 'RaissForever_10' -. La pressione si fa sentire, ma so bene che bisogna essere concentrati e non farsi distrarre dall’ambiente. Sarà un onore essere protagonista del primo derby capitolino della storia e farò del mio meglio per vincere, anche perché questo confermerebbe il mio primo posto. Ho incontrato S-Venom una volta l’anno scorso all’EsportFest di Roma, il torneo valevole per le selezioni della eNazionale, e quel giorno vinsi io. Battere un player della sua esperienza mi diede slancio nelle partite successive. Ma oltre alle doti dell’avversario bisogna concentrarsi sulle proprie qualità per poter meglio esprimere il proprio gioco”.

(esportitalia.com)

