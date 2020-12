Decimo successo consecutivo in patria per Henrik Mkhitaryan. Il centrocampista della Roma è stato infatti eletto miglior calciatore armeno del 2020. Il premio della federazione armena è stato ufficializzato oggi pomeriggio. Mkhitaryan ha raccolto 133 punti precedendo due suoi compagni in nazionale, Tigran Barseghyan dell'Astana (secondo con 79 punti) e Vahan Bichakhchyan dello Zilina (terzo a quota 25). Per Mkhitaryan si tratta del decimo premio ricevuto dalla propria federazione.

(ffa.am)

