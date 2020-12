Emmers: "Impressionato da Zaniolo, aveva una forza incredibile"

Xian Emmers, in forza all'Almere City, ha rilasciato un'intervista al portale dedicato alle vicende di casa Inter parlando anche di Nicolò Zaniolo, con cui ha condiviso l'esperienza nelle giovanili nerazzurre:

Chi l’aveva impressionata di più ai tempi?

"Zaniolo. Lui aveva una forza incredibile. Ma non dimentichiamoci di Pinamonti e Vanheusden".

Ai tempi di Spalletti sembrava però che lei, e non Zaniolo, potesse esordire in A con i nerazzurri.

"Io sinceramente – a livello mentale - non ero pronto, almeno è quello che penso. Per giocare per una squadra come l’Inter devi avere il sangue freddo. Ora, anche grazie all’esperienza della passata annata, sto imparando anche quello, vedremo dove mi porterà la strada intrapresa. A proposito di Spalletti, lui mi diceva di lavorare sempre bene, che so giocare a calcio. E che continuando ad impegnarmi duramente sarei arrivato lontano. Io oggi lavoro per questo. Con la testa al 100% all’Almere City e la voglia di migliorarmi giorno dopo giorno".

(fcinternews.it)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE