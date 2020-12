Desiderabili scapoli tra i giocatori della Roma

Perché i calciatori hanno così successo negli incontri d'amore?

I giocatori sono indubbiamente affascinanti per tante ragioni! Prima di tutto, parliamo del fascino del loro fisico atletico: come è possibile ignorare che i giocatori, con il loro fisico ben modellato dalla pratica sportiva, siano tutti bellissimi?

Se poi giocano in squadre importanti, il fascino raddoppia: questi ragazzi compaiono ogni settimana davanti a folle immense, giocano contro squadre internazionali e portano alti i valori e le passioni di migliaia di italiani. E questo, sicuramente, dona loro un'aura di interesse, quasi di "mito" non da poco. Non corri il rischio di annoiarti, se esci con un calciatore: potrà raccontarti tanti episodi interessanti, tanti retroscena calcistici e probabilmente molte avventure tratte dalla sua vita parzialmente itinerante. I calciatori vivono una vita diversa da quella delle persone comuni, e questo li rende persone molto

coinvolgenti da frequentare, tuttavia sono anche uomini come tutti gli altri: desiderano ridere, divertirsi, passare il tempo davanti a una buona cena o a un bel film, ballare, flirtare con la donna dei loro sogni. Che tu ci creda o no, secondo i consulenti di senzapudore.it alcuni giocatori sono anche frequentatori dei siti di incontri, in quanto questo è un modo molto conveniente per incontrare partner quando si ha un programma fitto di appuntamenti e si deve lasciare la propria città ogni due settimane.

Per questo, se ti sei innamorata a prima vista di un calciatore, come darti torto? Molti di loro hanno vite interessanti e anche se il calcio è importante, non è la sola componente della loro vita.

Giocatori single della Roma

I calciatori, si è detto, hanno molto appeal quando si tratta di relazioni, eppure non sono tutti fidanzati. A volte è difficile trovare la persona giusta quando si ha una vita così impegnativa e una ragazza deve essere davvero molto paziente quando stabilisce una relazione con un calciatore. E poi: anche se molti giocatori sono sposati ciò non significa che gli altri possano, in certi momenti, rimanere single tanto quanto le persone normali. Vediamo chi, tra i giocatori presenti e passati della Roma, è single!

- Cengiz Ünder

Il ventitreenne di origine turca, recentemente prestato al Leicester City, non ha una ragazza. Questo non vuol dire che manchi di fascino: "Cengo", le cui affascinanti foto girano per la rete, è un ragazzo decisamente interessante: certo, se sei disposta a andarlo a prendere fino in Inghilterra!

- Justin Kluivert

Un altro trasferito è l'attaccante olandese Justin Kluviert, passato dalla Roma all'RB Lipsia. 21 anni, pelle scura e sorriso magnetico... come si fa a non innamorarsi di lui al primo sguardo? Eppure, ragazze, è ancora single. Se passate per la Germania...

- Bryan Cristante

Italiano dal sangue per metà canadese, Bryan Crisante è un ragazzo dal volto particolare, dal sorriso dolce e dalla carriera calcistica densa di partecipazioni di alto livello. Il 25 enne, che gioca nella Roma dal 2018, sembra sia in cerca di una ragazza speciale, che gli rubi il cuore e lo faccia desistere dalla sua "scapolaggine".

- Amadou Diawara

Amadu Diawara è l'ultimo del nostro quartetto di "lupi solitari". Il calciatore di origini guineane, dopo aver giocato nel Bologna e nel Napoli (oltre che nella nazionale del suo paese) è dal 2019 nelle file della Roma. Ragazze capitoline, ecco un altro giovane scapolo da non lasciarsi sfuggire!

Quali sono gli ostacoli a un felice matrimonio per i calciatori?

I calciatori di serie A devono affrontare diversi ostacoli in più rispetto alle persone qualunque, per poter godere di una relazione o un matrimonio sereni.

Prima di tutto, svolgono una vita molto attiva e densa di impegni e trasferte; nella loro vita poi, capita molto spesso che siano loro rivolte proposte di trasferimento in altre squadre, il che implica traslochi nazionali e internazionali obbligati. Se sono arrivati dove sono, è chiaro che tengono molto alla loro carriera (e con loro i loro fans), ma che questa carriera può essere tanto pesante da farli sentire soli e isolati. Spesso, le relazioni dei calciatori si fanno stabili dopo il ritiro, e quindi dopo i 35 anni, anche se è vero che quando sono all'apice della carriera sono così giovani che è effettivamente presto per loro per impegnarsi

in matrimoni e simili. Poi, certo, anche la fama stessa può avere risvolti negativi: le persone famose sono circondate di ammiratori e ammiratrici, ma il vero amore è un altro e non si basa sugli interessi, bensì sui sentimenti veri.