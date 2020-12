De Rossi visita il FIFA Museum di Zurigo (FOTO e VIDEO)

Una giornata da 'turista' per Daniele De Rossi, che si concede una visita al FIFA Museum di Zurigo. L'ex centrocampista della Roma è al lavoro per iniziare la carriera da allenatore, ma nel frattempo non può mancare una tappa all'ala del museo - inaugurata nei giorni scorsi - dedicata a Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre in circostanze ancora da chiarire del tutto.