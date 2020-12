Coronavirus, ufficiale: Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 21 dicembre al 6 gennaio. Conte: "Equilibrio tra stretta e deroghe"

In una conferenza stampa annunciata il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le misure introdotte nel nuovo decreto legge per fronteggiare l'emergenza Coronavirus nel periodo delle festività natalizie. In sintesi, sarà 'zona rossa' in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 21 dicembre al 6 gennaio. Il Paese verrà considerato zona arancione in tutti gli altri giorni, sempre nel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Spiega il Presidente del Consiglio: "Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri trova l'equilibrio tra la stretta e le deroghe necessarie per l'importanza che hanno per noi le festività".

"Anche nei giorni 'rossi' - precisa il Capo del Governo - sarà consentito ricevere in casa fino a 2 persone non conviventi dalle ore 5.00 alle 22.00, gli ospiti potranno portare anche i figli under 14 e persone disabili o conviventi non autosufficenti".