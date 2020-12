La Roma torna ad allenarsi e la notizia buona per Fonseca arriva dal primo giro di tamponi: tutti negativi al rientro dalle feste. Un po' di preoccupazione c'era visto che alcuni giocatori come Villar o Dzeko erano tornati nelle rispettive nazioni per il Natale. La squadra, comunque, nel suo primo giorno di allenamento è scesa in campo svolgendo, in via del tutto precauzionale, lavoro distanziato sul campo in attesa del secondo giro di tamponi.

(ansa)