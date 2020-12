Coronavirus: positivo Prandelli

Cesare Prandelli positivo al coronavirus e Fiorentina in isolamento. La societa' viola ha annunciato in una nota che "nell'ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 e' stata riscontrata la positivita' di mister Prandelli. L'allenatore viola e' gia' in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrera' ora, quindi, in bolla e continuera' a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari vigenti".