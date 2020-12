Coronavirus, Milan: Pioli torna negativo

Guarito il tecnico del Milan Stefano Pioli, risultato positivo al tampone per Coronavirus nelle scorse settimane. Negativo anche il vice del tecnico ex Lazio, come si legge in una nota diramata dal club rossonero:

"AC Milan comunica che il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l'allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow".

(acmilan.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE