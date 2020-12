Coronavirus, nuovo caso nel Bologna: positivo Hickey

Nuova positività al Covid-19 in casa Bologna, battuto nel pomeriggio 5-1 dalla Roma al Dall'Ara, dopo i due membri dello staff tecnico contagiati: si tratta di Hickey, out nel match con i giallorossi. "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare", la nota del club rossoblù.

(bolognafc.it)

