Coronavirus: 24.099 nuovi casi, 814 decessi

Sono 24.099 i nuovi casi da coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo 212.741 tamponi effettuati. Si registrano altri 814 morti, che portano il totale delle vittime a 58.852 dall'inizio dell'emergenza. In terapia intensiva ci sono 3.567 ricoverati (-30 da ieri). 872.385 è il totale dei guariti (+25.576), mentre 757.702 sono gli attualmente positivi (-2.280). Questi i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, le tre più colpite sono la Lombardia con 4.533 nuovi contagi, il Veneto con 3.708 e l'Emilia Romagna con 2.143.