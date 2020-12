Coronavirus: 19.350 nuovi casi, 785 decessi

Sono 19.350 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute illustrati da Gianni Rezza dell'Iss in conferenza stampa. Sono stati effettuati circa 180 mila tamponi (182.100 per l'esattezza), oltre 50 mila più di ieri. La percentuale di positività è intorno al 10%, ha detto Rezza. Le vittime sono 785.