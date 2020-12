Coronavirus: 11.212 nuovi positivi su 128.740 tamponi. Tasso in calo all'8,7%

Sono 128.740 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 68.681. Il tasso odierno di positività è del 8,7%, in calo rispetto al 12,5% di ieri. 11.212 i nuovi casi di positività riscontrati.

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su oltre 11mila tamponi, si registrano 1.218 casi", rende noto l'assessore alla Sanita' regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 966 su quasi 10mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: sono 54, mentre ieri erano stati 47. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 2.549.