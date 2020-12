Coronavirus: 10407 nuovi positivi su oltre 81mila tamponi. Il tasso sale al 12,8%

Sono 10.407 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 261. 81.285 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri.

Ieri i positivi erano stati 19.037, i morti 459. In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime sono 71.620. Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155). La provincia autonoma di Bolzano non ha comunicato i dati che verranno aggiornati domani.