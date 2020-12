Cobolli: "Ricordo tutte le partite che ho giocato alla Roma. E' bellissimo vedere i miei ex compagni in prima squadra"

ROMA TV - Flavio Cobolli è balzato agli onori delle cronache nazionali per il trionfo alla versione juniores del prestigioso Roland Garros. Nei festeggiamenti, il tennista classe 2002 ha sfoggiato una sciarpa della Roma, di cui è tifoso ed è stato anche giocatore, nelle giovanili, prima di dedicarsi esclusivamente alla racchetta. Così ha raccontato quel periodo alle telecamere della tv giallorossa: "Sono stato 5 anni alla Roma e mi ricordo quasi tutte le partite che ho giocato, i gol e i tanti assist ma anche i tanti errori. Vedere tutti i miei compagni che giocano tra prima squadra e Primavera è bellissimo. Bruno Conti? Lo sento spesso, forse esagera un po' quando dice che ero molto bravo. A fine allenamento scherzavamo spesso, ci sono rimasto in ottimi rapporti".

Recentemente, Calafiori, Tripi e Milanese, suoi ex compagni, si sono affacciati in prima squadra: "Contro il Cluj è vero, sono entrati tre miei vecchi compagni e posso solo congratularmi con loro per tutto il lavoro che stanno facendo. Sento ancora 5-6 ragazzi, la settimana scorsa ci ho anche giocato a padel. Scherziamo insieme e ci facciamo sempre i complimenti".