Cassano: "Roma? Ha giocato dopo due giorni, non capisco come facciano i calendari"

Nella consueta diretta Twitch a Bobo TV è intervenuto Antonio Cassano, che ha commentato l'attuale rendimento delle big del campionato, tra le quali la Roma: "Primo tempo non tanto bello dell’Atalanta, la Roma avrebbe anche potuto raddoppiare. Poi è entrato Ilicic, il mio pupillo, e ha cambiato la partita. Ha vinto sul ritmo, un livello impressionante. Non è possibile che la Roma abbia giocato dopo due giorni, non capisco come si facciano i calendari anche se non è un alibi. L’Atalanta fa paura, è quella che mi diverte di più insieme alla Roma. Sta ridando spettacolo".