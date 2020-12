Caso Suarez: si dimette la rettrice dell'Università di Perugia

Si è dimessa la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli. Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa la decisione è stata comunicata al ministro Gaetano Manfredi. La rettrice è stata sospesa per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio per l'indagine sull'esame di Luis Suarez. «È una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell'Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni» ha scritto la rettrice.

(ansa)