Caso Suarez, l'ironia di Spadafora: "Indagine sulla cittadinanza da reddito..."

Sulla vicenda relativa all'esame di italiano di Luis Suarez, funzionale ad ottenere la cittadinanza italiana da parte dell'attaccante del Barcellona, arriva anche il commento del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, rilasciato al quotidiano:

"Una bruttissima vicenda. Ma c'è un processo in corso e vorrei evitare di commentare. Vi posso offrire al massimo un gioco di parole: per chi ha a cuore il Reddito di cittadinanza, non è il massimo vedere un'indagine al centro della quale c'è una cittadinanza da reddito".

(Il Foglio)