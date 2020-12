Caso Suarez, De Micheli: "Mi è stata chiesta un'informazione ed io l'ho data"

Si aggiunge al turbinio di voci intorno a quello che è stato ribattezzato come 'Caso Suarez' anche quella dell'attuale Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, che aveva avuto un contatto con Fabio Paratici prima del polverone venutosi a creare sull'esame di italiano che l'attaccante argentino ha sostenuto. Queste le sue parole, espresse nel corso della trasmissione televisiva 'Che Tempo Che Fa':

"Paratici mi ha chiesto un'informazione che non c'entra niente con l'esame, mi ha chiesto se si poteva capire come completare questo processo che riguardava il passaporto di Suarez, ma siccome non sono esperta di questa materia gli ho detto che era meglio si rivolgesse a chi si occupa di questa materia. Ho ricevuto una richiesta di informazione e ho dato un'informazione"

(Rai 3)