Calcioscommesse: il processo si chiude per prescrizione

Il procedimento sul calcioscommesse e' prescritto: lo hanno deciso i giudici del tribunale di Cremona chiudendo il processo nei confronti degli ultimi cinque imputati tra cui Beppe Signori, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994 e l'unico a essersi presentato in aula questa mattina.

Il procedimento sul calcioscommesse era arrivato a Cremona dopo la chiusura del 16 luglio del 2019 al tribunale di Bologna, con il non doversi procedere nei confronti di 26 imputati su 31. A Cremona insieme a Signori erano imputati l'ex calciatore serbo Almir Gegic, Antonio Bellavista, ex capitano del Bari, Valerio Giosafatte, detto Cesare, e Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese.