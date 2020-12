Bundesliga: Schick e Kluivert in rete nei match contro Schalke e Bayern Monaco

Può essere la volta buona per due attaccanti arrivati dalla Roma in Bundeliga di ingranare definitivamente la marcia. Si tratta di Patrik Schick - acquistato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen in estate, dopo un anno in prestito al Lipsia in cui già aveva dato chiari segni di ripresa rispetto allo sbiadito rendimento fornito in giallorosso - e Justin Kluivert - in prestito proprio al Lipsia fino a giugno 2021 -.

I due hanno timbrato il cartellino con le rispettive squadre: Schick ha infatti contribuito alla vittoria per 0-3 ottenuta dalle aspirine sul campo dello Schalke 04. Sua la rete che chiude il match al minuto 78. Kluivert ha invece siglato il momentaneo 2-2 nel match in casa del Bayern Monaco, gara conclusasi in pareggio per 3-3.