Bundesliga, primo gol con il Lipsia per Kluivert nel 3-3 contro il Bayern Monaco (VIDEO)

Justin Kluivert, giocatore olandese passato nell'ultima finestra di mercato dalla Roma al Lipsia in prestito, ha trovato la sua prima rete in Bundesliga. Il gol è arrivato nella gara contro il Bayern Monaco ed ha permesso al Lipsia di fissare momentaneamente il punteggio sul 2-2, prima del 3-3 finale contro i campioni di Germania. Al minuto 35 del primo tempo il numero 21 del Lipsia scatta sul filo del fuorigioco e dopo aver ricevuto il pallone da Haidara supera Neur incrociando con il destro. Alcuni giorni fa Kluivert in un'intervista spiegava: "La Bundesliga è un campionato per gli attaccanti, perché ci sono più spazi. Penso di poter davvero mostrare i miei punti di forza. Si va dalla difesa all'attacco e viceversa molto velocemente". Così l'olandese