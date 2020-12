Buffon bestemmia contro il Parma, ma non arriva la squalifica. I tifosi della Roma: "Perchè Cristante si e lui no?"

Sabato pomeriggio, contro il Parma, Gigi Buffon, inquadrato dalle telecamere, ha bestemmiato in diretta rivolgendosi verso Manolo Portanova, giovane difensore della Juve. La stessa situazione capitata a Cristante una settimana fa in Bologna Roma, ma con esiti differenti: il giallorosso è stato squalificato, il bianconero no. Questo ha scatenato le proteste dei tifosi giallorossi sui social: "Perché Cristante fermato e Buffon no?. È evidente, ci sono due pesi e due misure".

(corrieredellosport.it)

