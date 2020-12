Il Bologna continua a preparare la sfida contro la Roma di domenica pomeriggio. Seduta tattica, oggi, per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic. Continuano a lavorare a parte sia Stefano Denswil sia Nicola Sansone, mentre Riccardo Orsolini e Santander hanno svolto terapie. Skorupski, grande ex della gara, ha invece lavorato in palestra.

(bolognafc.it)