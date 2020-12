Bologna, Mihajlovic torna sulla sconfitta contro la Roma: "Non mi era mai successo di prendere 5 gol in un tempo"

Sinisa Mihajlovic, alla vigilia di Spezia-Bologna, è tornato sulla duira sconfitta di domenica scorsa contro la Roma: "Abbiamo sofferto un po' a centrocampo, non siamo riusciti ad andare a pressarli con i tempi giusti. Avevamo preparato la partita come sempre. In passato avevamo giocato con squadre anche più forti della Roma e abbiamo sempre giocato alla pari. Nella mia carriera non mi è mai successo di prendere cinque gol in un tempo, ma questo è un campionato strano. Anche il Borussia ha preso cinque gol dallo Stoccarda. Si può vincere e perdere contro tutti. La Roma ha fatto sicuramente una bella partita, però vedendo poi la gara a noi è stato annullato un gol, il rigore su Palacio c'era... E un 5-3 sarebbe stato diverso dal 5-1, si sarebbe parlato di una grande reazione della squadra. Noi con il VARe con gli arbitri non siamo fortunati, ma questo non è una giustificazione".