Bologna, Barrow: "Totti e Zidane i miei idoli"

SPORTWEEK - In vista del match contro la Roma, il talento del Bologna Musa Barrow ha rilasciato un'intervista al settimanale in edicola con la Rosea. Queste le sue parole: “Per un giovane è importante non aver paura di parlare col proprio allenatore. Io lo capisco quando parla, ha ragione: devo lavorare di più e fare quello che mi dice. Ogni giocatore ha qualcosa dentro, ma ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a tirarla fuori. Da soli non è mai facile. Io ho Mihajlovic, che mi stima e mi vuole bene. Se ho un problema, il mister c’è. Idoli? Totti e Zidane”.