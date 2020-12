Belgio, nuove misure anti-Covid: vietati gli abbracci fra giocatori

Nuova stretta della Federcalcio belga nelle misure anti-Covid per i calciatori della Jupiler Pro League. Per evitare contagi saranno vietati gli abbracci fra compagni in caso di gol. Il protocollo è stato testato nell'ultimo turno di campionato che si è tenuto tra il 26 ed il 27 dicembre con due sole sanzioni legate a violazioni delle nuove misure, i giocatori che non rispetteranno il protocollo saranno multati di 750 euro e dovranno svolgere attività sociali, per il club sanzioni dai 5 ai 10mila euro.