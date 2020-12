Ag. Bove: "Edoardo può dare molto alla Roma. Bisognerebbe creare un mix tra campioni affermati e giovani"

CENTRO SUONO SPORT - Diego Tavano, procurato del giovane della Roma Edoardo Bove, ha rilasciato questa mattina un'intervistai ai microfoni dell'emittente radiofonica in cui ha parlato del suo assistito e, soprattutto, della convocazione per la partita di questa sera contro il CSKA Sofia in Europa League. Queste le sue parole.

Lei è il procuratore di Edoardo Bove. Il ragazzo è emozionato?

Ovviamente l'emozione è tanta. Edoardo è un ragazzo fantastico e studia alla LUISS. Abbiamo passato un'estate travagliata per via degli infortuni. Adesso si è ripreso e avrà l'opportunità di giocare nella prima squadra ma gli ho detto di non pensare a questo come un punto di arrivo quanto piuttosto di partenza. Penso che molti giovani debbano essere valorizzati, anche per adeguare l'età media a quella degli altri paesi europei.

Accanto a chi potrebbe giocare?

In realtà lui è una mezz'ala e segna parecchio. Ha tanta qualità e fisicità per giocare anche basso. Potrebbe anche fare il trequartista e inventare assist per i compagni. Insomma, è un giocatore duttile.

La Roma dovrebbe valorizzare di più la Primavera?

Bisognerebbe creare un mix tra i campioni già affermati e i giovani. Non accade spesso. Tanti calciatori sono pronti per fare il salto. Forse con Pinto qualcosa cambierà

Che ne pensa di Pinto?

So che è una persona che tiene molto alla formazione dei calciatori. Vedremo cosa farà quando arriverà.

Il fatto che ci siano Bruno Conti e Stefano Desideri a monitorare la Primavera può essere un valore aggiunto?

Sicuramente. Ricordiamo Politano, Caprari, Aquilani. Se non ci fossero stati loro, non li avremmo scoperti. Nessuno può conoscere meglio i giovani di Roma di chi è stato una bandiera di questa squadra. In ogni caso, Roma è un cantiere e ha un vivaio ricchissimo: dobbiamo sfruttare meglio questa opportunità.