Addio ad Alejandro Sabella, ex ct dell'Argentina

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alejandro Sabella, ex calciatore ed allenatore fra le altre della Nazionale argentina dal 1994 al 1998 e dal 2011 al 2014. Stando alle prime informazioni circolate il 66enne è venuto a mancare per un'infezione contratta mentre si trovava ricoverato a Buenos Aires per problemi cardiaci dallo scorso 26 novembre.