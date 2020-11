Fonseca ritrova Davide Santon. Il terzino ex Inter, positivo lo scorso 10 novembre, è pronto a tornare a disposizione dell'allenatore portoghese. In mattinata, infatti, Santon si è recato a Villa Stuart dove ha svolto le visite d'idoneità che gli daranno il via libera per il rientro in campo.

Il calciatore tornerà a disposizione di Fonseca al rientro dalla trasferta in Romania contro il Cluj di domani.

LR24