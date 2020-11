VIDEO - Totti scherza con Ibrahimovic: "Se fosse venuto a Roma avrei fatto Nocerino"

Francesco Totti, storico capitano della Roma, è intervenuto questo pomeriggio alla presentazione del libro autobiografico di Sinisa Mihajlovic in cui, tra le altre cose, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Queste le parole dell'ex numero 10 giallorosso: "A chi non piacerebbe giocare con uno come lui. Io facevo Nocerino(che era solito fornire molti assist all'attaccante svedese, ndr)". Anche Sinisa ha voluto dire la sua, ipotizzando che se i due avessero giocato insieme Zlatan avrebbe segnato sicuramente il doppio dei gol messi a segno fino a oggi.