VIDEO - Le scuse di Sabatini a Totti: "Gli dicevo di smettere, poi ho capito di aver detto una ca****a". L'ex capitano: "Frase bellissima"

Nel corso dell'evento trasmesso nella giornata di oggi su corriere.it e gazzetta.it in cui Sinisa Mihajlovic ha presentato la sua autobiografia, è intervenuto anche Walter Sabatini, ex ds della Roma che, tra le altre cose, ha parlato anche del suo rapporto con Totti ammettendo di aver commesso un errore durante gli ultimi anni di carriera del numero 10. Queste le sue parole.

"Era come la luce sui tetti di Roma al tramonto, una luce che non vuole mai morire, è vivida e arriva fino alla notte. Fino all’ultimo respiro è stato un grande calciatore e io sono stato fortunato e vederlo giocare. Anche se sono stati gli ultimi anni, ho un grande rammarico nella mia vita. Io gli dicevo di smettere, perché avevo paura che declinasse nelle sue qualità, mi sarebbe dispiaciuto se avesse chiuso la sua carriera tramontando. Però poi ho capito di aver detto una grande ca****a, perché lui giocava divertendosi. La sensazione di aver fatto un grande errore con lui è aumentata. Fino all’ultimo si è divertito, quindi ti chiedo scusa Francesco. Ho fatto una ca***ta, una delle tante della mia vita".

Bellissima è stata la risposta data dallo stesso Francesco Totti, visibilmente emozionato: "Non ti preoccupare, tutti facciamo le ca***te. E’ una frase bellissima, la terrò per sempre con me".