Verona: nuovo caso di Covid-19, positivo il presidente Setti

Nuovo caso di Coronavirus in Serie A, che stavolta riguarda un dirigente. Positivo al Covid-19 Maurizio Setti, presidente del Verona. Lo annuncia il club gialloblu con una nota ufficiale"Hellas Verona FC comunica che il Presidente Maurizio Setti è risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 in seguito al test diagnostico effettuato ieri. Il Presidente, lievemente sintomatico, sta bene, è già in isolamento presso la propria abitazione e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

(hellasverona.it)