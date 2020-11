Ad aggiungersi ai tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Diego Maradona c'è anche James Pallotta. L'ex presidente della Roma, attraverso il suo profilo Twitter, ha ricordato un aneddoto con protagonista proprio il 'Pibe de Oro': “Non dimenticherò mai la prima volta che l’ho incontrato. Gli ho fatto dire Forza Roma“.

Never forget the first time I met him. Got him to say Forza Roma

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) November 27, 2020