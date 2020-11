Totti: "Mihajlovic mi voleva al Torino, ho smesso per rispetto della gente"

Francesco Totti è intervenuto durante la presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic ‘La partita della vita’. Il tecnico del Bologna ha rivelato un retroscena che riguarda gli ultimi anni di carriera dell'ex capitano della Roma: "Ho provato a portarlo alla Samp con Bianchi e poi al Torino quando ero allenatore. Ci ho parlato, ma lui è stato subito netto, perché dopo la Roma non voleva andare da nessun’altra parte in Italia. Era giusto. Io gli ho detto che non avrebbe dovuto fare niente, gli arrivava la palla e lui decideva a chi darla con tutti che gli correvano intorno". Totti conferma: "Mi voleva a tutti i costi, ma per rispetto della gente ho deciso di smettere. Anche se mi sarebbe piaciuto".

Mihajlovic ha parlato anche dell'esordio di Totti in Serie A, a Brescia, quando il serbo vestiva la maglia della Roma: "Già da un po’ di tempo parlavo di lui a Boskov, dovevamo partire per una trasferta, c’era una partita della Primavera a Trigoria e gli ho detto ‘Vediamo questo ragazzo e portiamolo con noi che è forte’. Poi il mister ha accettato, Totti è venuto con noi e a fine partita, eravamo sul 2-0, gli ho detto ‘Dai fallo entrare’. Boskov dice ‘Dai ragazzino alzati’, ma si stava già preparando Muzzi. Invece lui intendeva Francesco”. Interviene Totti: “Infatti aveva detto ragazzino, Muzzi era già vecchio (ride, ndr)”.