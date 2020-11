Stadio Roma, Montino (sindaco Fiumicino): "Non ho avuto più notizie ma la soluzione è ancora fattibile"

RADIO CUSANO CAMPUS - "Non ho avuto piu' notizie sull'idea di farlo a Fiumicino. Non si e' mosso piu' nessuno. So che stanno annaspando in alto mare perche' la soluzione di Tor di Valle non e' piu' praticabile. La soluzione b a Fiumicino e' aperta, e' piu' facile, e' una soluzione credibile, ha una certa qualita'. Mi rendo conto che sta fuori dalla citta' di Roma, pero' anche Fiumicino e' Roma, fino a 26 anni fa era comune di Roma. Al di la' di questo e' una soluzione fattibile, io resto in attesa, se qualcuno vuole il tavolo per noi e' aperto". Cosi' Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Cosa succede in citta'", condotta da Emanuela Valente sull'emittente radiofonica.