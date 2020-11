Stadio Roma: concluso l'incontro tra Scalera e Calenda. Il candidato aveva richiesto un aggiornamento al club

Il suo coinvolgimento nella Roma dei Friedkin non è ancora ufficiale, ma Stefano Scalera sembrerebbe già muoversi sotto traccia per i colori giallorossi. Stando a quanto riportato da Marco Juric sulle frequenze dell'emittente radiofonica, per la giornata di oggi è stato fissato un incontro conoscitivo tra quello che a gennaio potrebbe diventare un nuovo dirigente giallorosso e Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. Impossibile non pensare ad una conversazione tra i due che non riguardi anche la tematica del nuovo impianto del club giallorosso.

(Rete Sport)

AGGIORNAMENTO 09.35 - Secondo quanto appreso dalla redazione de LaRoma24.it Calenda ha chiesto un incontro alla Roma per capire meglio la situazione riguardante lo stadio. Incontro puramente conoscitivo per ora. Quello conclusosi in mattinata fa parte di una serie di incontri istituzionali che Calenda sta avendo in questi giorni (anche con ATAC e AMA ad esempio). Confermata la presenza di Scalera. Il candidato sindaco aveva intenzione di comprendere meglio la situazione dello Stadio della Roma dopo le novità degli ultimi giorni.

LR24