Sponsor tecnico: con New Balance si tratta per un contratto stile "cambio merce". C'è l'ipotesi 'no brand' per una stagione

Dopo la rottura anticipata del contratto con la Nike, la Roma si sta muovendo per il nuovo sponsor tecnico per le prossime stagioni. Resta in ballo il nome di New Balance. L'ipotesi di accordo con il colosso di Boston, come riferisce il quotidiano sportivo, è però modellata su un'offerta stile 'cambio merce': contratto da poco più di 2 milioni più le royalties, al prezzo andrebbero però scalate le forniture.

Oltre all'ipotesi Castore, rilanciata dalla stampa nei giorni scorsi (il brand inglese, oltre ai Rangers, dall'anno prossimo avrà con se anche il Wolverhampton), non è esclusa la possibilità di una divisa 'no brand' per una sola stagione, al pari di quanto avvenuto nella stagione 2013-14, prima del passaggio da Kappa a Nike.

(Il Tempo)